Draghi dà l'addio alla Bce: "Soddisfatto del mio mandato"

Per un Mario Draghi che esce c'è una Christine Lagarde che entra.

Per la Banca centrale europea è arrivato il momento di cambiare. Oggi, a Francoforte, Draghi ha tenuto la sua ultima conferenza stampa nelle vesti di presidente della Bce. L'ex Governatore della Banca d'Italia si è congedato difendendo il suo operato. Nessun consiglio da dare o eredità da assegnare.

Semmai, Draghi e non si è tirato indietro nel lanciare un suggerimento non da poco: l'istituzione di un bilancio centrale europeo. “ Se c'è qualcosa che tutte le unioni monetarie hanno – ha spiegato Draghi – è uno strumento centrale di bilancio che può essere usato anticiclicamente, creato però in maniera da non creare più rischio ". Un assist non da poco lanciato in profondità, nella speranza che qualcuno lo raccolga per spingerlo in fondo alla rete.

Tra passato e futuro

Il presidente (ormai quasi ex) della Bce si è detto soddisfatto del suo mandato. “ Sono orgoglioso del modo in cui io e il Consiglio direttivo abbiamo costantemente perseguito il nostro mandato. Lagarde? Non le servono consigli ”.

Draghi ha toccato due tematiche spinose che hanno contraddistinto la sua esperienza a capo della Banca centrale europea: la crisi della Grecia e l'insofferenza contro la moneta unica. Per quanto riguarda Atene, Draghi parla apertamente di ripresa dell'economia greca: “ È staton successo, prima di tutto dei greci, delle politiche adottate dai governi greci, insieme alla solidarietà dell'Eurozona e dai cittadini greci che hanno dovuto pagare un prezzo alto e terribile, soprattutto nei primi tempi ”.