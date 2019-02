La droga dell'Indonesia: così i ragazzi si sballano usando gli assorbenti

In Indonesia, i ragazzini hanno trovato un modo più economico della droga, per raggiungere la sensazione allucinogena tipica con gli stupefacenti: gli assorbenti.

Facendo bollire i tamponi per circa un'ora si crea una miscela che, una volta raffereddata, può essere bevuta. Il cloro presente della brodaglia produce un effetto allucinogeno, che fa sembrare ai ragazzini di volare, secondo quanto descive la Nacional Narcotics Agency. La polizia indonesiana ha già arrestato diversi minorenni che usavano questa sostanza, in alternativa alla droga, molto più costosa. L'effetto però era lo stesso e consentiva ai ragazzini di sballarsi.