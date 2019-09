Musulmani a bordo, l'equipaggio dell'aereo fa cancellare il volo

La compagnia aerea statunitense American Airlines ha cancellato un volo perché l'equipaggio di un aereo "non si sentiva a suo agio" a causa della presenza a bordo di due uomini musulmani che si erano salutati prima dell'imbarco. È successo all'aeroporto internazionale di Dallas. Dopo essere scesi dall'aereo, i due islamici hanno raccontato di essere stati inseguiti e fermati dalle forze dell'ordine, oltre che interrogati da un agente dell'Fbi. Inoltre, i loro bagagli sono stati nuovamente controllati prima del loro viaggio successivo. I due uomini, che parlano di discriminazione razziale, hanno presentato una denuncia al Dipartimento dei trasporti degli Stati Uniti. "Vogliamo parlare con i dirigenti della American Airlines. È stato il giorno più umiliante della mia vita", il racconto di uno dei due al Consiglio per le Relazioni Usa-Islam.

Interrogata sulla vicenda, American Airlines ha fatto sapere che il volo è stato operato da Mesa Airlines, la sua compagnia aerea regionale con sede a Phoenix. " Il volo è stato cancellato per le preoccupazioni sollevate da un membro dell'equipaggio e da un passeggero. La compagnia, con i suoi partner regionali, ha l'obbligo di prendere sul serio i problemi di sicurezza sollevati dai membri dell'equipaggio e dai passeggeri ", si legge in una nota di American Airlines, che ha spiegato poi di avere contattato i due musulmani per "comprendere meglio la loro esperienza".

Non è la prima volta che questa compagnia viene tacciata di atti discriminatori. Un episodio analogo era successo nel 2016, quando quattro passeggeri erano stati fatti scendere "per la nostra razza e il nostro colore". Mentre nel 2017 si sono verificati incidenti che hanno coinvolto passeggeri neri i quali hanno denunciato di essere stati discriminati.

Ma cosa è successo esattamente sull'ultimo volo incriminato di American Airlines? Come scrive Dallasnews, a sospettare dei due musulmani sarebbero stati un passeggero e un membro dell'equipaggio. In particolare, il fatto che uno dei due abbia scaricato due volte il gabinetto dell'aereo sarebbe stato interpretato come il segnale di una condotta potenzialmente pericolosa. Da ciò sarebbe scaturita la decisione di cancellare il volo.