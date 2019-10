Egitto, presidente del parlamento elogia Hitler. Ed è polemica

Il presidente del parlamento egiziano, Ali Abdel Aal, ha in questi giorni scatenato feroci polemiche per avere pubblicamente elogiato Adolf Hitler.

Durante un recente discorso rivolto ai deputati nazionali e diretto a giustificare le spese per infrastrutture decise dal Capo dello Stato al-Sisi, lo speaker della Camera dei rappresentanti, riporta il sito di informazione Middle East Eye, avrebbe appunto manifestato apprezzamenti verso i progetti ingegneristici del Fuhrer.

Nel suo intervento alla presenza dei parlamentari, Abdel Aal ha infatti dichiarato che, come i grandi piani di ammodernamento infrastrutturale voluti da Hitler negli anni Trenta hanno posto le basi del successivo sviluppo economico tedesco, così i lavori pubblici appoggiati dal presidente egiziano garantiranno al Paese arabo benessere negli anni a venire. Il passaggio maggiormente controverso del discorso dello speaker è stato il seguente: “Hitler ha commesso degli errori, ma va riconosciuto che egli si è potuto espandere a est e a ovest grazie alla solida rete infrastrutturale da lui stesso messa a punto” .

Abdel Aal ha poi chiarito che la strategia elaborata dal presidente al-Sisi in materia di lavori pubblici mira a provvedere l’Egitto di un sistema di trasporti e di costruzioni strategiche modellato proprio su quello esistente in Germania. Egli ha infine esortato i deputati nazionali a sostenere l’impegno del Capo dello Stato a costruire un Paese moderno per mezzo di ingenti stanziamenti in infrastrutture.

Sull’onda delle polemiche, esplose principalmente su Internet, riguardo all’elogio fatto dallo speaker verso la strategia di Hitler diretta a rafforzare il patrimonio di opere pubbliche tedesco, Abdel Aal è stato alla fine indotto a rettificare. Egli ha innanzitutto accusato i media di avere “decontestualizzato” le sue parole, per poi affidare alle pagine della rivista locale Egypt Today una dichiarazione nettamente antinazista: “Tutti sanno quello che Adolf Hitler ha fatto all’umanità, quindi nessun uomo con un minimo di cervello potrà mai lodare le sue azioni” .

Egli, sempre nella dichiarazione rilasciata al mensile egiziano, ha infine chiarito: “Nessun Paese può raggiungere benessere e sviluppo senza un robusto sostrato infrastrutturale. Questo è quello che intendevo dire nel mio discorso ai deputati, che tante polemiche ha generato” .

Nonostante la precisazione di Abdel Aal, diversi internauti continuano a biasimarlo per avere espresso stima nei confronti di Hitler e per avere con ciò pregiudicato la reputazione internazionale dell’Egitto.