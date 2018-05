Esercitazione al confine della Nord Corea. A rischio il summit Trump-Kim

Tensione tra Corea del Nord, Corea del Sud e Stati Uniti. Pyongyang ha deciso di sospendere i colloqui con Seul a causa delle prossime esercitazioni militari congiunte con gli Stati Uniti. Il governo di Seul continua a dire che si tratta di esercitazioni con uno scopo esclusivamente difensivo. Ma a Pyongyang non la pensano allo stesso modo e Kim Jong-un ha deciso di sospendere i negoziati.

Il summit tra le due Coree previsto per domani è stato cancellato. Il vertice era stato concordato in concomitanza dell'incontro fra Kim e Moon Jae-in il 27 aprile. Ma le esercitazioni, in questo momento, hanno congelato del tutto i rapporti fra i due Stati. Secondo l'agenziaYonhap, "l'agenzia ufficiale della Corea del Nord ha detto che le esercitazioni Max Thunder tra la Corea del Sud e le forze statunitensi sono 'una prova generale per l'invasione del Nord'".

L'inizio delle esercitazioni militari congiunte fra Washington e Seul è previsto venerdì. Alle esercitazioni apparterranno circa un centinaio di aerei da guerra, fra cui B-52 e F-15. Una mossa che per la Corea del Nord è un vero e proprio atto di ostilità che potrebbe pregiudicare definitivamente il summit fra Kim e Donald Trump. Da Pyongyang fanno sapere che sono pronti a sospendere ogni tipo di colloquio.

Da quello che fanno sapere da Washington, gli Stati Uniti continuano a preparare il vertice. Come riporta il sito The Hill, Heather Nauert, portavoce della Casa Bianca, ha dichiarato: "Non abbiamo ricevuto notizie dal [governo nordcoreano] o dal governo della Corea del Sud per pensare che non avremmo dovuto condurre queste esercitazioni o che non avremmo continuato a pianificare il nostro incontro tra il presidente Trump e Kim Jong-un".