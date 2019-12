Essex, auto travolge studenti: morto 12enne

Dopo una serrata ricerca, la polizia di Loughton, nell'Essex, ha arrestato un uomo di 51 anni, Terry Glover, sospettato di aver causato un grave incidente vicino alla scuola Debden Park in cui è morto uno studente di 12 anni e altre 5 persone sono rimaste ferite. Il conducente del veicolo si è subito allontanato senza neanche prestare soccorsi.

Le forze dell’ordine intervenute sul luogo, hanno fatto subito scattare la caccia all'uomo. Il conducente potrebbe essere un pirata della strada ma non viene escluso che l'incidente sia frutto di un atto volontario.

È stata la stessa Essex Police a ventilare la possibilità di “un atto deliberato” dietro l'episodio. Ciò è stato affermato ai media dalla sovrintendente capo Tracey Harman che ha precisato che al momento, però, non ci sono ipotesi di movente terroristico

Il grave incidente è avvenuto alle 15,30 nelle vicinanze della Debden Park High School, nel comune di Loughton, ma è stato riferito dalla polizia e ripreso dai media nazionali solo più tardi. Gli investigatori indagano per omicidio. Come riferiscono le forze dell’ordine, l’automobile coinvolta nell'investimento è una piccola Ford Ka color argento. Il 12enne, subito soccorso, è stato trasportato in ospedale dove è morto nella serata di ieri per la gravità delle ferite riportate. Le vite degli altri 5 feriti, 4 studenti e una donna, non sono considerate in pericolo.



“È stato un incidente davvero scioccante - ha detto il capo ispettore locale Rob Kirby - e la nostra più profonda solidarietà va a tutti coloro che sono stati coinvolti”. “Rivolgo un appello urgente - ha aggiunto - a chiunque abbia informazioni o sia in possesso di immagini video o abbia visto qualcosa sui social media che possa essere considerato cruciale a chiamarci” ai numeri di emergenza.