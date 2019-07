Evacuata la sede di Die Linke per allarme bomba

Nel corso della mattinata appena trascorsa, la federazione centrale di Die Linke, partito teutonico di sinistra e posizionata su istanze massimaliste, quindi oltre quelle della Spd, è stata evacuata a causa di un allarme bomba.

Il tutto è avvenuto nella capitale, a Berlino, dove ha sede la sezione principale della formazione politica interessata da questi eventi. Non si conoscono ancora molti dettagli ma - come raccontato dall'Agi - l'avvertimento su un possibile attentato, stando a quanto dichiarato da una fonte dirigenziale interna alla sinistra stessa, è arrivato per posta elettronica. Gli autori del messaggio? Con buone probabilità, la faccenda si può ricondurre a una minaccia inoltrata da estremisti di destra, ma non sembrano ancora esistere troppe certezze sul caso. Il clima politico, in Germania, si sta inasprendo.