Finkielkraut su Greta: "Fenomeno inquietante"

Alain Finkielkraut non è certo un conformista uno che si adegua allle mode del momento: il celebre filosofo francese autore de La Sconfitta del pensiero (1987) da anni porta avanti la sua critica antimoderna, contro il relativismo culturale, denunciando i continui attacchi alla laicità, la crisi dell'integrazione degli stranieri, l'antirazzismo, temi sui quali si è sempre scontrato con i progressisti che lo accusano di essere un "reazionario" o un "neocon". In Italia per ricevere il prestigioso premio Masi Grosso d' Oro Veneziano, il filosofo è stato Intervistato da La Stampa e prende le distanze dal fenomeno Greta Thunberg e dal climaticamente corretto. " Del fenomeno Greta - sottolinea - mi inquieta proprio che sia diventata un fenomeno, un'icona planetaria, gli adulti del mondo intero si prostrano davanti a lei. L'ecologia è troppo importante e urgente per lasciarla ai bambini. I giovani non hanno esperienza del mondo: come scriveva Primo Levi ne "I sommersi e i salvati", non ammettono l'ambiguità. L'ecologia gli ha fornito l'occasione di essere manichei. Ma della questione ignorano la complessità, i casi di coscienza".

È proprio quel "manicheismo" osservato da Finkielkraut che rende il fenomeno Greta tipicamente populista, intriso di un millenarismo catastrofista che di scientifico ha ben poco e che mira a dividere il mondo fra buoni e cattivi. I "buoni" naturalmente, sono tutti i seguaci di Greta; chi osa fare osservazioni o esprimere un'opinione diversa dal climaticamente corretto finisce direttamente sulla lista dei "cattivi". Parlando di surriscaldamento del pianeta, per esempio, afferma, il nucleare è parte del problema o della soluzione? Ai "gretini" non interessa. " Preferiscono insultare gli adulti " sottolinea. " Il direttore di Liberation ha sentenziato che chi critica Greta è un reazionario, lo trovo sconvolgente: definire reazionario qualcuno significa considerarlo un ostacolo e non un interlocutore. Io invece difendo l'ecologismo esigente" osserva Finkielkraut.