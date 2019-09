Il flop di Ada Colau: furti record a Barcellona

Furti e omicidi record nella Barcellona governata dalla sindaca Ada Colau, la pasionaria degli Indignados confermata prima cittadina lo scorso giugno grazie all'alleanza coi socialisti e ai voti decisivi di Manuel Valls. I risultati amministrativi del 26 maggio scorso erano stati deludenti per la Colau: primi, infatti, si erano posizionati gli indipendentisti di Esquerra Republicana guidati da Ernest Maragall, seguiti da Barcelona en Comù della sindaca uscente e dal Partito socialista. Grazie all'accordo post-elettorale, tuttavia, la beniamina della sinistra neomunicipalista e pro-accoglienza è riuscita a mantenere la poltrona. Il calo di consensi della "Alcadessa" è facilmente comprensibile e basta dare un'occhiata ai dati, drammatici, del 2019, sul fronte della criminalità.

Come riporta La Stampa, i dati del ministro dell'Interno spagnolo confermano: nel 2019 i furti violenti sono aumentati del 30,5% a Barcellona. Le zone più colpite, e non è un caso, sono quelle più frequentate dai turisti. Nella metropolitana, specie nella linea 3, l'emergenza è seria e alcuni cittadini si sono organizzati in ronde per la disperazione. A Raval, l'antico quartiere cinese, che confina con il lato destro della Rambla, i residenti parlano di denunce inascoltate e dell'emergenza narcopisos, gli appartamenti occupati da bande di spacciatori, stabili comunali compresi. Nella Ciutat vella (la città vecchia), la media degli ultimi mesi è stata di 90 furti violenti a settimana, 20 in più rispetto al 2012.

Insomma, una gestione davvero disastrosa per Ada Colau sul fronte della sicurezza, e una Barcellona che scivola sempre più verso l'illegalità e la criminalità. Parliamo dopotutto della stessa sindaca fan dell'accoglienza indiscriminata, a cui sembra importare più della sorte dei migranti che non dei suoi concittadini. In un editoriale pubblicato nel 2017 su Repubblica, la sindaca più amata dai centri sociali affermava: " Vogliamo accogliere non è solo lo slogan in cui si è riconosciuta la manifestazione che ha sfilato nella mia città a inizio anno. È molto di più. Vogliamo accogliere è la nostra risposta, della cittadinanza e anche di molti sindaci, di fronte alla cosiddetta "crisi dei rifugiati" con cui l'Europa tutta si deve confrontare. Vogliamo accogliere. E vogliamo continuare a farlo. Perché è nostro dovere".