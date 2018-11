Follia a Las Vegas: tre ragazzi pestano 78enne per rubargli l’auto

La violenza e la brutalità non hanno confini. Ne sa qualcosa un anziano di 78 anni che a Las Vegas è stato circondato e rapinato da 3 giovani balordi che non si sono fatti scrupoli di aggredire l’uomo, solo ed indifeso, colpendolo con pugni senza preoccuparsi di possibili gravi conseguenze.

Come si vede nel video, l'uomo era sceso dalla sua auto quando è stato avvicinato da un giovane che, in tono intimidatorio, lo ha minacciato di consegnargli le chiavi della vettura, una Ford Taurus del 2001.

L’anziano, istintivamente, invece di piegarsi ai diktat del malvivente ha stretto ancora di più il mazzo che teneva in mano. A quel punto è scattatala furiosa aggressione e i tre lo hanno aggredito a pugni. Il pensionato, sorpreso dall’impeto dei balordi, ha potuto solo mettersi le mani intorno alla testa per coprirsi dai loro colpi.

I malviventi sono, poi, saliti in macchina, lasciando la vittima dolorante a terra. L’uomo è stato trasportato d’urgenza in ospedale e tuttora è ricoverato in gravi condizioni.