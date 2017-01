Il fondatore di Alibaba vede Trump e promette un milione di posti di lavoro negli Usa

Trump ha incontrato Jack Ma, l'imprenditore cinese che ha inventato Alibaba, colosso cinese del commercio online. Il presidente eletto ha promesso che insieme faranno grandi cose. "Abbiamo avuto un incontro eccellente, è un grandissimo imprenditore, uno dei migliori del mondo ed ama questo Paese e la Cina" , ha detto Trump parlando ai giornalisti dopo l'incontro con il fondatore del colosso delle vendite online.

Il magnate cinese ha detto di aver discusso con Trump su come aiutare le piccole imprese americane a vendere prodotti agricoli ai consumatori in Asia. Prima dell'incontro un portavoce di Alibaba aveva reso noto che il piano in discussione è teso a creare un milione di nuovi posti di lavoro negli Stati Uniti. "Nello specifico - ha spiegato Ma - abbiamo discusso per vedere come si possano sostenere un milione di piccole imprese, specialmente nel Midwest (degli Usa, ndr) affinché vendano i propri prodotti in Cina e nel sudest asiatico" , dove la presenza di Alibaba è molto forte. Si tratta, ha aggiunto Ma, per lo più di imprese agricole e di servizi. L'imprenditore cinese ha fatto esplicito riferimento anche ad articoli alimentari come vino e frutta.

All'incontro con Trump, durato circa mezzora, Ma era accompagnato dal presidente di Alibaba, Michael Evans, ex dirigente del gruppo bancario Goldman Sachs. Ma ha definito il presidente eletto come una persona dalla "mente aperta" e ha sottolineato che Cina e Usa dovrebbero rafforzare le proprie relazioni e avere legami "più amichevoli".

Ma è il secondo uomo più ricco della Cina, 27 miliardi di dollari secondo la classifica stilata da Forbes.