Francia, cade jet militare: il pilota incastrato nei fili dell'alta tensione

Un jet militare F-16 belga è precipitato in Francia, nell'area di Pluvigner, a ovest della Nazione. L'aereo è caduto a poca distanza da una casa.

Questa mattina, il velivolo da combattimento è caduto in un'area densamente popolata della Bretagna. Fortunatamente, nessuno è rimasto coinvolto nell'incidente e anche i piloti del jet ne sono usciti illesi. I due, infatti, sono riusciti a catapultarsi fuori dall'abitacolo, prima che questo si schiantasse a terra. Uno dei due piloti, però, dopo aver attivato l'espulsione del cockpit, l'area della cabina di pilotaggio che si separa dall'aereo in caso di emergenza, è rimasto appeso a mezz'aria. Infatti, il suo paracadute si è impiagliato nei cavi dell'alta tensione.

Sul luogo, oltre ai soccorsi e alle forze dell'ordine sono intervenuti anche i tecnici della compagnia elettrica, che hanno provveduto a far scendere il pilota dai cavi.

Non risultano persone rimaste ferite nell'incidente, ma la zona è stata evacuata e sembra che le persone che abitano nel raggio di 500 metri dal luogo dell'incidente non possano tornare nelle loro case. L'abitazione vicino alla quale è caduto il velivolo ha riportato gravi danni, soprattutto al tetto, come si vede nelle immagini condivise sul social.

Un avion de chasse de l'armée belge s'est écrasé ce matin à Pluvigner dans le Morbihan



Dans sa chute, le F16 a heurté cette maison



Les deux pilotes ont réussi à s'éjecter de l'appareil avant le crash pic.twitter.com/eqEf4U955k — neya (@neya04338631) 19 settembre 2019