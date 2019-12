Francia paralizzata da sciopero: a Parigi è caos per i blac block

La Francia sta attraversando un giovedì nero. Tutto il Paese è paralizzato a causa di uno sciopero, iniziato alle prime luci dell’alba, che sta creando disagi e lunghe code in quasi tutte le città d’Oltralpe. Nel mirino la riforma delle pensioni sociali, uno dei punti più importanti nel programma del presidente Emmanuel Macron. A fine novembre erano stati gli agricoltori a mandare in tilt Parigi.

La Francia e Parigi in ginocchio

Lo sciopero sta interessando tutti i servizi pubblici, non solo quello dei trasporto. Da quello aereo a quello ferroviario, sono in molti i servizi in tilt. Chiuse anche metropolitane, scuole, uffici comunali e ospedali. Questi ultimi assicurano solo la presenza di personale per le emergenze. Dei treni solo il 10% effettuerà l’orario regolare, questo è quanto è stato diffuso da Sncf, l’operatore delle ferrovie francesi.

Il 90% dei Tgv e dei treni intercity sarà quindi annullato. Vita difficile nella Capitale dove su 16 linee della metropolitana, ben undici non saranno operative. EasyJet ha fatto sapere che duecento suoi voli sono stati cancellati, così come il 30% dei voli di Air France. La Francia è quindi pronta oggi ad assistere a una delle più imponenti e massicce movimentazioni di massa raramente viste negli scorsi anni.

Dispiegamento di forze per salvaguardare la sicurezza

Le manifestazioni previste sarebbero 245, e interesseranno Parigi e molte altre città. I raduni sono stati promossi dai gilet gialli, dalle associazioni sindacali e da partiti all’opposizione. Le forze dell’ordine spiegate per la giornata saranno almeno 6mila, si teme infatti che alcuni black bloc possano infiltrarsi nei cortei e creare problemi alla sicurezza dei cittadini. Secondo i primi dati pervenuti sarebbe del 69% l’aderenza allo sciopero che durerà tutto il giorno. Tra i sostenitori soprattutto giovani tra i 18 e i 34 anni di età.

Chiusa anche la Tour Eiffel