Francia, Ferrero sospende produzione di Nutella: "Difetto di qualità"

Brutte notizie per gli amanti della Nutella. La Ferrero ha infatti appena deciso di " sospendere temporaneamente ", " per precauzione ", la produzione del suo grande marchio di fabbrica nel più grande stabilimento di Nutella al mondo, quello di Villers-Ecalles.

La comunicazione riguardo lo stabilimento nel nord della Francia è arrivata dopo una serie di controlli interni del colosso dolciario che hanno riscontrato " un difetto di qualità " nei semilavorati per la produzione di " Nutella e Kinder Bueno ". "Per ora - ha fatto sapere la Ferrero - possiamo dire che nessun prodotto attualmente sul mercato è stato colpito dalla situazione e la fornitura ai nostri clienti continua senza interruzioni ". "I risultati di queste indagini saranno noti entro la fine della settimana e ci consentiranno di adottare le misure correttive necessarie " ha concluso il comunicato. I clienti della Ferrero possono quindi tirare un sospiro di sollievo: almeno per qualche tempo, potranno non dover fare a meno del loro amato prodotto.