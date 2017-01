Francia, Le Pen prima nei sondaggi: tre punti su Fillon

Marine Le Pen non sbaglia un colpo. E punta dritto all'Eliseo. Secondo il sondaggio condotto dall'agenzia Cevipof per Le Monde, la leader del Front National è, infatti, prima nel gradimento degli elettori. Per ora è troppo presto per dire se ha qualche chance di prendere il posto di Francois Hollande alla guida della Francia. Il primo turno delle presidenziali si terrà, infatti, il prossimo 23 aprile. Ma la Le Pen ha buone probabilità di arrivare al ballottaggio.

Secondo il sondaggio dell'agenzia Cevipof, Marine Le Pen è accreditata del 25-26% mentre Francois Fillon ha un consenso intorno al 23-25%. È una inversione di tendenza senza precedenti. Fino a poco tempo fa, infatti, il candidato del centrodestra godeva di tre punti di percentuali di vantaggio sul capo dell'estrema destra francese del Front National. Il sondaggio non ha riguardato il secondo turno, quello del ballottaggio.

La Le Pen sarà protagonista del raduno dell'estrema destra europa nella tedesca Coblenza, che si terrà sabato e al quale parteciparanno il capo della Lega Nord Matteo Salvini e il leader del Partito della Libertà (Pvv), l'olandese Geert Wilders. Farà gli onori di casa la tedesca Frauke Petry, leader di Alternative für Deutschland (AfD).