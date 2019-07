G20, Ivanka Trump interviene tra i leader e Lagarde la guarda con freddezza

Il video dura soltanto 18 secondi e nel frame, comparso in una delle stories su Instagram dell'account dell'ufficio dell'Eliseo, appaiono Ivanka Trump, Theresa May, Emmanuel Macron e Christine Lagarde intenti un un discorso, in cui intervengono tutti.

Le immagini, che sono diventate virali in poche ore, sono state registrate durante un incontro informale al G20 di Osaka, tra i leader francesi e britannico, la direttrice del Fondo Monetario Internazionale e la figlia del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump.

L'intervento della giovane Trump, che si è inserita nel dialogo tra i leader, secondo alcuni utenti del celebre social network avrebbe procurato una certa irritazione a Christine Lagarde, che infatti sembra non guardarla nemmeno negli occhi. Secondo quanto riportato da Repubblica, sarebbero stati in tanti a cogliere freddezza nello sguardo della direttrice del Fmi.

Il commento più ricorrente? "Guardate la faccia di Lagarde quando Ivanka Trump interviene".