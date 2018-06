G7, documento comune sui dazi. Ma Macron e Merkel: "Non basta"

Alla fine si tratta di un impegno vago. Niente di più. L'intento è ridurre le barriere commerciali e riformare l'Organizzazione mondiale del commercio. Ci mettono la firma tutti, ma quando lasciano il G7, al termine della due giorni in Canada, i grandi della Terra se ne vanno con un pugno di mosche nelle mani. La dichiarazione congiunta per chiedere "la modernizzazione dell'Organizzazione mondiale del commercio" e un "quadro internazionale basato su regole comuni" non è, infatti, sufficiente a ricucire gli strappi tra Donald Trump e gli "alleati" europei.

Non c'è una soluzione definitiva. La disputa sui dazi, che sta spingendo le super potenze mondiali sull'orlo della guerra commerciale, è ancora aperta. Trump ha lasciato il summit avvertendo Canada, Giappone e Unione europea che "così non si può andare avanti" . D'altra parte, in Québec, ci è andato proprio per insistere sulla sua posizione: "Gli Stati Uniti sono stati danneggiati per troppo tempo a causa degli attuali accordi commerciali svantaggiosi" . Gli altri leader, invece, hanno insistito sulla necessità di proteggere il sistema internazionale del commercio "basato sulle regole" .

Funzionari europei hanno rivelato che Trump si è impuntato, nella stesura della bozza del comunicato finale del vertice, sulla necessità di riformare l'Organizzazione mondiale del commercio. Ma, ha affermato la cancelliera tedesca Angela Merkel, "per noi era importante mantenere un impegno su un commercio basato sulle regole" . Mentre andavano avanti le trattative, Trump ha provato a ribaltare tutto suggerendo che, invece di aumentare le tariffe in una serie di ritorsioni, come è appena accaduto per acciaio e alluminio, sarebbe stato meglio avviare un commercio interamente libero da dazi tra i membri del G7. "Niente dazi, niente barriere - ha insistito Trump suscitando lo scetticismo degli altri leader - è così che dovrebbe essere, e niente sussidi" . "