Gb, una tassa sui lavoratori Ue

Londra si arma. E prepara le contromisure alle perdite economiche che potrebbe accusare dalla definitiva uscita dall'Unione europea. Tra le misure al vaglio del governo britannico c'è anche l'istituzione di una nuova tassa che vada a colpire tutte quelle aziende che assumono lavoratori europei anziché inglesi. "L'imposta - ha spiegato il sottosegretario all’Immigrazione, Robert Goodwill - sarebbe utile per dare una priorità ai cittadini britannici" .

Per il momento si tratta soltanto di una proposta. Ma già fa discutere. E tra i milioni di lavoratori italiani ed europei, che si sono trasferiti a Londra per cercare un lavoro, è già motivo di apprensione. L'idea è quella di tassare mille sterline all'anno, che corrispondono a circa 1200 euro, tutte quelle aziende che assumo un lavoratore specializzato di un Paese dell'Unione europea. Un'imposta, quella presentata oggi da Goodwill, che si inquandra nelle misure da prendere per traghettare l'Inghilterra, senza scossoni economici, nell'uscita dall'Unione europea.