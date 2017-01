Il genero di Trump consigliere. Ora Ivanka lascia i suoi incarichi

Accordi commerciali e Medioriente. Sono queste le due tematiche su cui Jared Kushner, genero di Donald Trump, consiglierà il nuovo presidente americano, da senior adviser della Casa Bianca.

Una nomina che era nell'aria e di cui parla un membro della squadra di transizione, ma che già ha messo i Democratici sul piede di guerra, per le "implicazioni legali" dell'incarico che sarà conferito al 36enne marito di Ivanka, figlia maggiore del presidente eletto.

Il partito della Clinton sostiene che la legge anti-nepotismo del 1967 mal si sposi con le decisioni di Trump, che si sta tenendo i famigliari molto vicini anche ora che è pronto a insiediarsi alla Casa Bianca.

Un primo passo, per la verità, Kushner l'ha già fatto, annunciando che lascerà l'incarico da presidente della Kushner Companies e venderà molti dei beni che attualmente possiede (è anche editore del New York Observer), per evitare che possano sorgere problemi di conflitto d'interesse.

È Vanity Fair ad anticipare altre mosse della famiglia Trump, che sarebbero direttamente legate alla nomina. Secondo il magazine Ivanka lascerà il suo posto nella Trump Organization e si sposterà a Washington insieme al marito Jared, rinunciando alle sue prerogative nella compagnia.