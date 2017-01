Gentiloni dalla Merkel: "No a Ue a due rigidità"

"Più che un’Europa a due velocità, sembra una Europa a due rigidità". Dopo un'incontro con Angela Merkel nella sede del governo tedesco a Berlino, Paolo Gentiloni non ha rinunciato a criticare Bruxelles soprattutto per la gestione dei migranti.

"L’Unione Europea ha cominciato a darsi una agenda sulle migrazioni solo nel maggio 2015", ha spiegato il premier italiano, " Molto in ritardo. Questo problema rischia di mettere in discussione molte delle nostre conquiste ma l’Europa resta quella di Schengen, dei suoi valori e principi. Serve un lavoro comune dell’Europa a 27 e a 28 ma purtroppo non è ancora così. Per quanti sforzi possa fare un singolo paese, senza una risposta comune sarà difficile dare una risposta convincente ".

"Sul tema delle migrazioni non ritengo che i problemi siano risolti, anzi abbiamo grossi problemi in seno all'Unione europea",ha aggiunto Angela Merkel, " La Germania ha accolto molti migranti, così come l'Italia, mentre non abbiamo trovato ancora una soluzione sostenibile e purtroppo non tutti i Paesi sono allo stesso livello nell'assunzione di responsabilità, ma è invece importante affrontare la questione a livello europeo ".