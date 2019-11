Germania, accoltellato a morte figlio dell'ex presidente von Weizsäcker

In Germania è appena avvenuto l’omicidio di Fritz von Weizsäcker, figlio di Richard, il presidente della Repubblica che era in carica al momento della riunificazione tedesca.

La vittima cinquantanovenne era infatti uno dei quattro figli dell’ex capo dello Stato, al vertice delle istituzioni dal 1984 al 1994, ed era uno stimato gastroenterologo, con esperienze di studio e di lavoro ad Harvard e a Zurigo.

Egli è stato accoltellato a morte, riporta The Independent, all’interno dell’ospedale in cui lavorava, ossia la Schlossparkklinik, situato nel quartiere berlinese di Charlottenburg.

Fritz von Weizsäcker, spiega il giornale online britannico, stava infatti tenendo, nella struttura sanitaria, una conferenza sulle ultime scoperte riguardo alle malattie del fegato, quando, improvvisamente, una persona del pubblico è scattata all’in piedi per poi scagliarsi contro il medico.

L’aggressore ha allora iniziato a pugnalare von Weizsäcker, ferendo anche un poliziotto fuori-servizio lì presente che era intervenuto per tentare di bloccare il folle. Il gastroenterologo sarebbe quindi deceduto poco dopo proprio a causa delle ferite subite.

Il killer è stato in seguito immobilizzato da alcune persone partecipanti alla conferenza e infine arrestato dalle forze dell’ordine.

Per il momento, Michael Gassen, portavoce della polizia berlinese, non ha dato, ai cronisti del giornale inglese, informazioni significative su cosa abbia spinto l’assassino a compiere il gesto incriminato: “Attualmente, non siamo ancora in grado di fornire alcun dettaglio sui motivi alla base dell’aggressione”.

Costernazione per quanto accaduto ultimamente alla Schlossparkklinik è stata subito manifestata dal mondo politico tedesco. Ad esempio, Christian Lindner, leader della formazione liberale Fdp, ha affidato ai propri canali social delle parole in ricordo di von Weizsäcker, citate sempre da The Independent. Nel suo messaggio diffuso sul web, Lindner definisce il figlio dell’ex presidente come una persona “squisita” ed “entusiasta della sua professione medica”, esprimendo contestualmente preoccupazione per la Germania contemporanea.