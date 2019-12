Germania, esplode un condominio: 1 morto e 25 feriti

È di almeno 1 morto e di 25 feriti il bilancio di un'esplosione avvenuta in un edificio presso il piccolo centro di Blakenburg (nella regione montuosa dell'Harz) in Germania, appartenente allo stato federato di Sassonia-Anhalt. Come riporta l'agenzia AGI, non sono ancora chiari i motivi che hanno portato alla deflagrazione ai danni di una palazzina ospitante 60 appartamenti. Gli accertamenti sono al vaglio degli investigatori. L'area su cui sorge la palazzina, comprendente anche un asilo infantile, è stata evacuata. Sono stati oltre 100 i piccoli ospiti della struttura scolastica portati al sicuro.

Germania, l'esplosione di una palazzina causa 1 morto 25 feriti

L'esplosione di un condominio avvenuto a Blankenburg (Germania) in via Bertolt Brecht-Strasse ha causato il ferimento di 25 persone e un decesso. Ancora da chiarire le dinamiche del sinistro. La polizia sta effettuando gli eventuali accertamenti riguardante la violenta deflagrazione all'interno dell'edificio di cinque piani ospitante in tutto 60 appartamenti. Si ipotizza tuttavia che si sia trattata di un'eplosione di gas, dato che il condominio in questione è dotato di riscaldamento a gas. La palazzina è stata completamente evacuata. Sono in tutto 160 gli addetti (soccorritori, medici e pompieri) che stanno lavorando sul posto già da diverse ore.

L'esplosione è avvenuta nella mattina del 13 dicembre 2019 poco prima delle 9:00. Nelle vicinanze dell'edificio sono presenti anche una scuola elementare ed un asilo infantile dal quale sono stati portati via oltre 100 bambini. I responsabili hanno comunque chiarito che i piccoli sono tutti sani e salvi e che lo spostamento presso altre strutture è avvenuto per semplici ragioni di sicurezza. Sembra che alcuni tra i precitati feriti abbiano riportato lesioni gravissime.

L'incidente è avvenuto all'interno di un blocco residenziale abitato da almeno 20 mila persone. I feriti più gravi sarebbero stati portati via da tre elicotteri intervenuti sul posto ed aiutati da alcune squadre di soccorso. Data l'emergenza si è edecisa di istituire una task force presso la stazione di polizia di Harz a Halberstadt. Gli agenti hanno fatto sapere che l'intera area è stata isolata. Il sinistro si è verificato a pochi giorni di distanza da un evento simile avvenuto a Szczyrk in Polonia. Qui, un edificio di tre piani è crollato a causa dell'esplosione provocata da una fuga di gas.