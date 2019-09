Germania, per la prima volta eletto un militante neonazista

In questi giorni, per la prima volta nella storia della Germania, un esponente neonazista è stato eletto a una carica pubblica.

Stefan Jagsch, rappresentante del partito Npd, è stato infatti designato presidente del consiglio comunale della cittadina di Altenstadt, nel Land dell’Assia, a circa 30 chilometri da Francoforte. La formazione politica di cui questi è membro, spiegano le testate teutoniche, è nota nel Paese per il suo abituale ricorso alla “retorica in uso al tempo del Terzo Reich” , per equiparare l’immigrazione al “genocidio della patria tedesca” e per le sue invettive contro la “ stampa succube del politicamente corretto ”. Nel 2017, la Corte costituzionale federale, pur non decretandone la messa al bando, aveva additato tale movimento come “pericoloso per l’ordine democratico” .

L’elezione del militante ultra-nazionalista a presidente dell’assemblea municipale è stata possibile, riportano sempre i media, grazie al “consenso unanime” manifestato, riguardo al curriculum di Jagsch, da tutti gli altri partiti presenti nel consiglio di Altenstadt: Cdu, Spd e Fdp. I rappresentanti locali di tali formazioni, caratterizzatesi fin dalla nascita della Germania post-hitleriana per la loro ferma opposizione al neonazismo, hanno giustificato il loro sostegno alla candidatura del membro dell’Npd evidenziando l’abilità di costui nell’ “utilizzo delle tecnologie informatiche e dei social network” .

Nonostante le precisazioni fornite dai dirigenti cristiano-democratici e socialdemocratici della cittadina dell’Assia, i vertici nazionali di Cdu e Spd, partiti attualmente alleati di governo a Berlino, hanno ufficialmente censurato l’appoggio dato dai loro consiglieri comunali all’elezione di Jagsch alla carica pubblica. Ad esempio, Paul Ziemiak, segretario generale della forza politica di centrodestra, ha etichettato come “incomprensibile e imperdonabile” il via libera accordato dai suoi compagni di partito di Altenstadt alla designazione del militante Npd quale presidente dell’assemblea municipale.

Profondo disappunto per la scelta dei rappresentanti locali dell’Spd è stato quindi esternato da Lars Klingbell, alto dirigente della formazione di sinistra, che ha parlato di “elezione orribile e scioccante favorita da un atteggiamento irresponsabile degli esponenti cittadini del nostro partito” . Egli ha poi parlato di “giorno terribile per il Paese” .