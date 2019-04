Germania, ong incriminate: "Finanziavano Hamas con i soldi delle donazioni"

La polizia tedesca ha in questi giorni incriminato delle ong per i diritti umani con l’accusa di sostenere l’organizzazione palestinese Hamas, qualificata dall’Ue come gruppo terroristico.

Le associazioni coinvolte nelle indagini sono WorldWide Resistance-Help e Ansaar International, rispettivamente con sede a Neuss e a Düsseldorf, e sono indiziate dalle autorità federali di fornire finanziamenti alla sigla palestinese e di organizzare in Occidente iniziative propagandistiche in difesa della stessa.

Secondo i magistrati di diversi Länder, coordinati dalla procura antiterrorismo di Berlino, le due ong tedesche, presentandosi ai cittadini come impegnate nel sostegno alle popolazioni della Siria e della Somalia, avrebbero finora ricevuto ingenti donazioni. Queste, tuttavia, non sarebbero state affatto impiegate dalle associazioni per aiutare i civili dei Paesi in questione, ma sarebbero state invece destinate ai vertici di Hamas.

Parte delle stesse donazioni sarebbe stata utilizzata dalle organizzazioni umanitarie anche per orchestrare in Europa delle campagne di sensibilizzazione dei cittadini, condotte via web e tramite volantinaggio, riguardo alle sofferenze degli abitanti di Gaza e ai crimini di guerra israeliani.

Grazie a delle perquisizioni condotte in oltre novanta immobili di proprietà delle due ong, sparsi in dieci Länder, gli inquirenti avrebbero rinvenuto, a detta dei media tedeschi, documenti comprovanti i flussi di denaro promossi da tali associazioni verso il gruppo radicale palestinese. Sempre all’interno degli ambienti ispezionati, la polizia avrebbe individuato materiale propagandistico inneggiante alla causa di Hamas.

In seguito alle recenti ispezioni, i magistrati hanno incriminato i vertici delle organizzazioni umanitarie per favoreggiamento del terrorismo, provocando l’indignata reazione di questi ultimi. I dirigenti di WorldWide Resistance-Help e di Ansaar International hanno infatti ultimamente diramato dei comunicati in cui negano di avere mai impiegato le donazioni dei cittadini per aiutare una sigla fondamentalista e in cui rimarcano il loro impegno nell’assistenza sanitaria ed educativa alle popolazioni del Terzo mondo.