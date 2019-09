Germania, un rapporto rivela: "I pensionati tedeschi diventeranno sempre più poveri"

In Germania è stato appena pubblicato un rapporto secondo cui i pensionati teutonici diventeranno in futuro “sempre più poveri” .

In base a un’indagine realizzata dall’ente di ricerca German Institute for Economic Research (DIW) e pubblicata a cura della Bertelsmann Foundation, nel giro di venti anni più di un anziano su cinque piomberà in condizioni di indigenza. In particolare, entro il 2039 i pensionati in difficoltà economiche, ossia che percepiscono assegni previdenziali pari a meno di 905 euro al mese, saliranno dall’attuale 16,8% del totale al 21,6%.

L’istituto di ricerca sottolinea quindi che il mercato del lavoro tedesco, sviluppatosi sulla base delle riforme economiche varate finora dalle autorità di Berlino, produrrà “enormi costi sociali” . Christof Schiller, uno degli autori della ricerca, ha appunto svelato le sacche di emarginazione che, nei prossimi anni, si creeranno nel Paese malgrado i successi sul piano occupazionale favoriti dalle politiche governative: “Nonostante gli sviluppi positivi del mondo del lavoro e la crescita del Pil, dobbiamo tutti aspettarci un impressionante impoverimento della popolazione anziana da qui a venti anni” .

Sempre in tale arco temporale, crescerà in Germania anche la percentuale di cittadini affetti dalla disoccupazione e quindi bisognosi di sussidi pubblici. La quota di Tedeschi senza lavoro e che vivono con meno di 777 euro mensili salirà infatti dal 9 al 12% della popolazione, con una maggiorazione dei costi a carico delle istituzioni sociali.