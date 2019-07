Germania, responsabile della morte del bimbo sui binari è eritreo ricercato in Svizzera

È il principale sospettato della morte del bambino di otto anni, finito sotto al treno ad alta velocità in arrivo, ieri, nella stazione di Francoforte; sui binari, insieme al piccolo era finita anche la madre che, però, è riuscita a salvarsi. Ma a ricercarlo, in queste ore, è anche la polizia svizzera. A riferirlo è stato il presidente della polizia federale tedesca, Dieter Romann, durante una conferenza stampa a Berlino, insieme al ministro dell'Interno, Horst Seehofer.

Chi è il presunto responsabile

All'uomo, un cittadino di origini eritree, che è comparso oggi per la prima volta davanti al giudice per le indagini preliminari, è stato contestato il reato di omicidio e tentato omicidio. Secondo le prime ricostruzioni, il presunto autore del gesto era considerato ben integrato. Sposato e padre di tre figli, aveva un'occupazione stabile ma era arrivato in Svizzera senza alcun permesso, nel 2006. Due anni dopo gli era stato concesso il diritto di asilo.

Perché era già ricercato

Le forze dell'ordine elvetiche lo stavano ricercando dopo che aveva minacciato la propria vicina di casa con un coltello, per poi rinchiuderla nell'abitazione e darsi alla fuga. Sempre in Svizzera, si sarebbe fatto notare per reati analoghi in precedenza. Secondo gli inquirenti svizzeri, si ipotizza che l'uomo sia affetto da una malattia di natura psichica. In base ad alcune ricostruzioni, l'uomo aveva tentato di far cadere anche un'altra donna di 78 anni, ma questa era riuscita a evitare la caduto.

Un "omicidio a sangue freddo"

Quanto accaduto ieri nella stazione tedesca ha scosso profondamente l'opinione pubblica: " È stato un omicidio a sangue freddo, un delitto spaventoso ", ha dichiarato Seehofer. Che ha immediatamente interrotto le proprie vacanze subito dopo aver appreso dell'accaduto e ha aggiunto: " Un fatto del genere ci lascia senza parole e ci colpisce in mezzo al cuore, si farà tutto il possibile per condurre il responsabile a una giusta punizione ".

