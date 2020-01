Germania, rogo in uno zoo la notte di Capodanno: più di 30 animali morti

In Germania, i festeggiamenti per l’arrivo del 2020 sono stati macchiati dalla “strage di animali” consumatasi in uno zoo della Renania Settentrionale-Vestfalia.

Il giardino zoologico della città di Krefeld è stato infatti, nella notte di capodanno, vittima di un incendio che, fa sapere Euronews, ha letteralmente raso al suolo la “Casa delle scimmie” .

Nel rogo di questa struttura sarebbero morti oltre 30 animali: scimpanzé, gorilla, oranghi, pipistrelli e uccelli tropicali. Sarebbero riusciti a scampare alla strage, riferisce l’emittente, solamente due scimpanzé e sette gorilla, che, in quei drammatici istanti, non si trovavano all’interno dell'edificio ridotto in cenere.

Le squadre dei vigili del fuoco sono giunti allo zoo in preda alle fiamme intorno alle 00:38 (ora locale), ma ormai non c’era più niente da fare: la “Casa delle scimmie” era già stata inghiottita dal fuoco con tutti gli animali lì ospitati.

Dai primi accertamenti condotti sul luogo dell’incidente in merito alle cause della tragedia, riporta sempre Euronews, è innanzitutto emerso che la struttura rimasta carbonizzata non era munita di sistemi di allarme anti-incendio.

Nel corso delle medesime indagini sono state inoltre rinvenute delle “lanterne bruciate” e ciò starebbe spingendo gli organi inquirenti ad attribuire il propagarsi delle fiamme a delle “lanterne cinesi” .

La teoria secondo cui il rogo si sarebbe sprigionato a causa di tali oggetti di carta volanti, originari dell’Estremo Oriente, sarebbe suffragata, spiega il network, da alcune testimonianze. Delle persone avrebbero appunto visto, in quella stessa notte, delle lanterne accese planare proprio sopra il bioparco cittadino.

Prendendo spunto dai racconti dei testimoni, l’ufficiale di polizia Gerd Hoppmann, citato da Euronews, ha esortato chi ha lanciato quegli oggetti in volo a contattare al più presto le forze dell’ordine.

Prima che venisse avanzata l’ipotesi-lanterne cinesi, si era pensato che a causare la tragedia fossero stati dei fuochi d’artificio esplosi in cielo durante i festeggiamenti per l’arrivo del 2020. Anche James Brückner, rappresentante della Società tedesca per il benessere degli animali, aveva inizialmente appoggiato questa versione dei fatti.