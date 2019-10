Germania, scala il muro del carcere per raggiungere l'ex ragazza

Si è arrampicato per quattro metri sul muro che circonda il carcere femminile con l'obiettivo di raggiungere la sua ex fidanzata. È successo a Vechta, in Germania, dove un 18enne ha scalato la recinzione per dimostrare alla giovane il suo amore.

Spaventato dalla possibilità di perdere per sempre la sua ex ragazza, il 18enne ha cercato di avvicinarsi a lei il più possibile per convincerla a tornare insieme. Il giovane si è così arrampicato sul muro (senza vestiti per evitare di rimanere incastrato nel filo spinato) ed è riuscito a raggiungere la finestra dell'ex al primo piano.

Quando la polizia penitenziaria si è accorta del ragazzo, ha provato in tutti i modi a farlo scendere. Ma lui si è sempre rifiutato, costringendo così i Vigili del fuoco a intervenire.

Secondo quanto riporta la Bbc, un portavoce del carcere giovanile ha dichiarato che il giovane era disperato per la fine della relazione e sperava di convincere la ragazza a cambiare idea. Ora però, come spiega TgCom24, rischia una denuncia per violazione e contatto non autorizzato con un detenuto.