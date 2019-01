Germania, ultradestra sotto attacco: bomba davanti sede dell'Afd

Torna la tensione in Germania. Una bomba è esplosa davanti la sede del partito di ultradestra Alternative fuer Deutschland a Doebeln, in Sassonia. Fortunatamente non si sono registrati feriti, ma secondo la polizia, il sospetto è che sia stato un attacco di matrice politica. Come riporta Ansa , " secondo quanto si apprende, sono stati danneggiati la porta e le mura dell'edificio e un'auto, mentre del materiale propagandistico è andato in fiamme ".

Il vicepresidente del Land sassone, Martin Dulig, del partito socialdemocratico, ha condannato quanto accaduto: " Afd deve essere combattuta politicamente, e non attraverso ordigni esplosivi. Questo attacco danneggia la democrazia ".

Ma l'esplosione arriva anche nelle stesse ore in cui la Germania si ritrova a dover gestire un pesantissimo attacco hacker che ha avuto fra le sue vittime anche Angela Merkel e il presidente Frank-Walter Steinmeier. Secondo quanto riportato da Rbb, l'attacco cyber ha coinvolto tutti i partiti tranne proprio l'Afd. Secondo le prime informazioni, sarebbero stati diffusi su internet, anche via Twitter, numeri di cellulare, dati delle carte di identità e di credito, oltre a chat e mai di centinaia di politici.