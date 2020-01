Giallo in una base Usa: trovati morti due militari

Due militari statunitensi, Xavier Leaphart e Aziess Whitehurst, sono stati trovati senza vita nel loro dormitorio presso la base di Nato di Spangdahlem, nello stato federato di Renania-Palatinato, sud della Germania. La base ospita la 52esima squadriglia da caccia dell'Us Air Force. È giallo sulle cause del decesso.

Secondo quanto riferito dai funzionari della base americana, i due avieri, entrambi di 20 anni, non hanno mostrato segni particolari sui loro corpi riconducibili a ciò che potrebbe averli uccisi. L'inchiesta avviata per fare chiarezza sulla causa della morte non ha ancora portato a nessun risultato. "È sempre molto difficile perdere membri preziosi della nostra squadra", ha dichiarato il colonnello David Epperson, comandante in capo della squadriglia da caccia cui erano assegnati i due militari.

L'ufficiale ha presentato le proprie condoglianze rivolgendosi alle famiglie e agli amici colpiti dalla tragedia, riferisce il quotidiano locale Frankfurter Allgemeine Zeitung, che segnala come la 52esima squadriglia dell'Usaf operi sui caccia da combattimento F-16 Fighting Falcon schierati presso la base di Spangdahlem; che accoglie oltre quattromila militari stranieri, ed fa parte di una rete di basi americane in Germania dal 1952. Entrambi aviatori di prima classe inquadrati nello stesso squadrone, Xavier Leaphart e Aziess Whitehurst, erano assegnati alla manutenzione dei velivoli quale personale di terra della squadriglia. Alle 18:30 del 9 gennaio non si sono presentati a una chiamata. Il ritrovamento dei corpi ha fatto immediatamente chiamare i soccorsi, che sopraggiunti nel dormitorio appena 20 minuti dopo, non hanno potuto far altro che costatarne la morte.

A questo è subito succeduto l’esame del medico legale che però non è stato in grado, almeno fino ad oggi, di definire le cause del decesso, aprendo un giallo sulle ultime ore di vita dei due militari in missione all’estero. La base aerea di Spangdahlem era già nota alla cronaca locale per un incidente aereo che nell'ottobre dello scorso anno aveva visto coinvolto uno dei caccia F-16 del reparto, che si schiantò al suolo nella parte occidentale della Germania.