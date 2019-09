Gladiatori e musica: così si celebrano 10 anni del festival ispirato a Mad Max

Sono circa 4mila i partecipanti alla decima edizione del festival post-apocalittico Wasteland Weekend. Ogni anno, in California, si tiene l'evento dedicato ai temi post-apocalittici e ad ogni partecipante è chiesto di presentarsi in costume, membri dello staff e giornalisti compresi, così da creare un effetto full-immersion. Il tutto è ispirato alla saga di Mad Max.

L'edizione del 2019 è iniziata il 25 settembre e si è conclusa ieri: per cinque giorni, i partecipanti hanno assistito a esibizioni, concorsi in costume da bagno, sfide e battaglie nel deserto di Mojave, in Edwards. Tra le attività proposte in questi cinque giorni, ci sono state band dal vivo, Dj, un festival cinematografico, giochi di ruolo, come il gioco del cacciatore di taglie, laboratori di artigianato e persino la possibilità di usufruire del salone di bellezzo sponsorizzato. E ancora, battaglie di gladiatori post-apocalittici e sfide di tiro con l'arco.