Gran Bretagna, 33 ergastoli a uno stupratore seriale: 8 vittime in due settimane

Una serie di violenze sessuali, su donne e bambini, commesse mentre era fuori dal carcere per errore. E ora, lo stupratore seriale è stato condannato a 33 ergastoli, con una permanenza minima in carcere di 30 anni.

Il giudice Edis, del tribunale dell'Old Bailey di Londra ha letto la condanna per John McCann, ordinando l'apertura di un'indagine " indipendente ", per capire cosa abbia causato la scarcerazione anticipata dell'uomo, precedentemente arrestato per furto.

Lo stupratore seriale è un 34enne di Harrow, sobborgo a Nord Ovest di Londra, che era stato condannato per la prima volta all'età di 15 anni. In seguito era finito in carcere altre volte, per furto e rapina: l'ultima nel 2017. Poco tempo fa, all'uomo era stata concessa la libertà condizionale.P oi la follia. E tra il 21 aprile e il 5 maggio scorsi, John McCann ha stuprato otto persone, tra cui una donna di 71 anni e un bambino di 11.

Ora verrà avviata un'inchiesta, per chiarire le ragioni della scarcerazione di McCann ma, secondo quanto riporta il Guardian, esperti di libertà vigilata e condizionale hanno affermato che l'errore sarebbe dovuto a una situazione precaria del sistema giudiziario generale, che di recente ha subito dei tagli. La causa dell'errore potrebbe nascondersi dietro la Divisione sud-est ed est del servizio di libertà vigilata, che ha il carico di lavoro più elevato.

Le prove presentate durante il processo erano così strazianti da aver impressionato la giuria: particolarmente toccante sarebbe stata la registrazione della chiamata ai soccorsi di una ragazza 17enne, attaccata davanti al fratello.