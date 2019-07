Gran Bretagna, ladri rapiscono sei cuccioli e feriscono la loro mamma

Una brutta storia terminata però con un lieto fine in Gran Bretagna. Una cagnolina si è vista portare via da due ladri i suoi sei cuccioli di sole 5 settimane e mezza. Ha cercato di difenderli in tutti i modi ma è stata colpita con un machete. La polizia, grazie a un appello, è riuscita in poco tempo a riconsegnare i piccolini alla loro mamma. Sabato 20 luglio, verso le 9,30 del mattino, due furfanti hanno fatto irruzione in un appartamento di Harpurhey, a Manchester, in Gran Bretagna.

I lestofanti avevano seguito il proprietario fino all’ingresso dell’abitazione, per poi aggredire l’uomo con calci e pugni, armati di machete, e irrompere nell’abitazione. Lasciando il poveretto ferito sul pavimento. I furfanti, a volto coperto, hanno cominciato ad aggirarsi nella casa in cerca di oggetti da rubare. A un certo punto sono entrati in una camera dove c’era una cagnolona di nome Zena con i suoi sei bellissimi cuccioli. Il cane ha cercato in tutti i modi di difendere i suoi piccoli dai furfanti, anche a costo della sua stessa vita.

I delinquenti, vedendo nei cuccioli di razza Staffie un possibile guadagno, non hanno pensato due volte a colpire la loro mamma con il machete e a lasciarla tramortita nella camera. Zena ha così visto i suoi cuccioli portati via in un sacco. La polizia si è messa immediatamente sulle tracce dei rapinatori e dei sei cuccioli che, ancora troppo piccoli, non avrebbero potuto sopravvivere senza la loro mamma. Grazie anche a un annuncio pubblico, in poche ore gli agenti sono riusciti a risalire al luogo dove erano tenuti i cagnolini. Si trattava di una casa poco lontana dal luogo del rapimento.

Un 40enne è stato arrestato con l’accusa di furto con scasso aggravato e tenuto in custodia per essere interrogato. La polizia sta proseguendo le indagini per riuscire ad arrestare anche gli altri complici. Come ha riferito il detective Nick Kershaw, Zena era al settimo cielo quando ha visto i suoi cuccioli fare ritorno a casa, tutti sani e salvi.