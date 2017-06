Gran Bretagna al voto: Theresa May resta senza maggioranza

Urne chiuse alle 22 (le 23 in Italia) in Gran Bretagna, dove lo scorso 18 aprile Theresa May ha indetto elezioni anticipate per consolidare il proprio potere, ma rischia di uscirne ancora più indebolita, dopo una campagna elettorale segnata dagli attentati a Manchester e Londra.

Gli elettori che si sono registrati per prendere parte al voto sono 46.9 milioni, mezzo milione in più rispetto ai 46,4 milioni delle elezioni del 2015. L'affluenza ai seggi negli ultimi anni è progressivamente aumentata rispetto al calo registrato all'inizio degli anni 2000.

I primi exit poll parlano di 314 seggi ai Tories, 266 ai Laburisti. I Liberal Democratici avrebbero 14 seggi, gli scozzesi delllo Scottish National Party 34 seggi. Si tratta di una batosta per il partito dei Conservatori. Per avere la maggioranza, infatti, è necessario ottenere almeno 326 dei 650 seggi della Camera dei Comuni.

Nel Parlamento uscente, che è stato sciolto il 2 maggio, Theresa May ne aveva 330. Ne avrebbe persi quindi ben 26, mentre Jeremy Corbyn avrebbe conquistato ben 34 seggi. Bene i lib-dem di Tim Farron che ne recuperano 6. Batosta per gli scozzesi dello Scottish National Party di Nicola Sturgeon (che perdono 22 seggi) e per gli euroscettici dell'Ukip di Paul Nuttal (che restano senza seggi). Restano altri 22 seggi spartiti tra le formazioni Nordirlandesi e Galles.

Il Parlamento resta quindi - come si dice in gergo - "appeso" ("Hung"), ossia senza alcun partito che ha la maggioranza per cui si dovrà tornare, come nel quinquennio 2010-2015, ad un governo di coalizione con una difficilissima alchimia.

Per i dati definitivi bisogna attendere domattina, ma i primi due seggi dei Comuni assegnati vedono entrambi la vitoria dei Laburisti. Si tratta di Newcastle, il primo ad essere dichiarato, e poi quello di Houghton and Sunderland South. Entrambi erano già in mani al Labour.