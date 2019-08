Greta: "Vado in America ma non incontro Trump"

Attraverserà l'Atlantico a bordo di una barca a vela, per partecipare alla riunione dell'Onu sul clima, in programma a New York. Greta Thunberg andrà in America, dove incontrerà diversi politici. Ma nella sua agenda non c'è posto per un colloquio con Donald Trump.

Nei prossimi giorni, la militante ecologista si imbarcherà sulla barca a vela di Pierre Casiraghi, figlio della principessa Carolina di Monaco, per la sua prima traversata dell'Atlantico. Ma a preoccuparla non è tanto il viaggio in sé ma, confessa a Repubblica, " sarà difficile rimanere isolata così a lungo ". Poi, una volta arrivata in America, il suo programma sarà fitto di eventi: "Viaggerò attraverso il continente nordamericano e fra ottobre e novembre raggiungerò il Sudamerica per partecipare alla Cop25 a Santiago del Cile ".

E, tra le varie riunioni sul clima, ci sarà tempo anche per incontrare vari politici, da cui ha già ricevuto molti inviti, ma tra loro non ci sarà Donald Trump. Il motivo? Se anche lo incontrasse, Greta non potrebbe dirgli granché perché, sostiene, "lui non ascolta la scienza e gli esperti in questo campo", quindi "cosa potrei dirgli di più per fargli cambiare opionione?" .