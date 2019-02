Ha un attacco epilettico nel porcile, i maiali la divorano viva

Era nel porcile, come ogni giorno, per dare da mangiare ai suoi maiali. Ma questa volta, è stata lei stessa a diventare il cibo per i suini. Il fatto è avvenuto in Russia, nel distretto di Malopurginsky, regione dell'Udmurtia e ha come protagonista una contadina di 56 anni.

La donna è andata a dare da mangiare ai suoi maiali quando è stata colta da un attacco epilettico. A quel punto, i suini, si sono avventati sulla donna divorandola viva senza che la contadina potesse provare a divincolarsi. Solo dopo qualche minuto, il marito, non vedendo la donna rientrare in casa, è uscito. E ha così visto davanti ai suoi occhi la macabra scena del cadavere della moglie sbranato dai suini.