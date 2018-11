Halloween violento in Francia: ​"Armatevi e colpite la polizia"

"La purga della polizia avrà inizio alle 22. Tutte le armi sono ammesse. Uscite e iniziate a colpire tutte le forze dell'ordine che incontrate". Questo è solo uno dei messaggi circolati nei social network di numerosi giovani francesi nei giorni scorsi. E così la nottata di Halloween oltralpe si è trasformata in una vera e propria "caccia al poliziotto".

L'appello alla "purga contro i gendarmi" è stato infatti raccolto da numerosi giovani che si sono riversati nelle strade. La maggior parte delle segnalazioni è arrivata dalle grandi città, in particolare da Parigi e Lione. Il bollettino è di decine di incendi, un centinaio di arresti e qualche agente ferito. (GUARDA IL VIDEO) Il ministro dell'Interno, Christophe Castaner, assicura che "non farà sconti a nessuno" dopo aver mobilitato 15 mila membri delle forze dell'ordine per sorvegliare la "notte dei fantasmi". "Quando minacciamo di uccidere polizia e gendarmi, non è uno scherzo, questi sono fatti estremamente seri", ha affermato.

La fête, ce n’est pas la casse.

Les policiers ne sont pas des cibles. La purge, ce n’est pas une blague.

Nous ne laisserons rien passer.

Je salue et soutiens nos forces de sécurité et secours qui étaient mobilisées cette nuit pour notre sécurité. pic.twitter.com/dGYrmgROh4 — Christophe Castaner (@CCastaner) 1 novembre 2018

Agenti feriti e incidenti

Molti hanno approfittato delle maschere per compiere atti di vandalismo, incendiando auto e bidoni dell'immondizia, ma anche per aggredire la polizia, una pattuglia è stata colpita con bottiglie d'acido, e portare a segno rapine. Al momento sono 116 le persone fermate dalla polizia.