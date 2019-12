"Hanno detto": le dichiarazioni più importanti di novembre sulla Cina

Di seguito ecco alcune dichiarazioni rilasciate nel corso di novembre dal presidente cinese Xi Jinping.

“ E’ necessario perseverare nella promozione dello sviluppo, nel consolidamento degli scambi commerciali e nel sostegno ad ogni forma di cooperazione. Proseguire nello ‘stringersi le mani’ e nel ‘non lasciare la presa’, nel tentare con pervicacia di ‘abbattere i muri’ e non di ‘innalzarli’. E’ sempre più urgente opporsi con fermezza al protezionismo e all’unilateralismo riducendo progressivamente le barriere commerciali, migliorando l’efficienza dei processi globali di creazione di valore e implementando le catene di approvvigionamento al fine di far crescere la domanda di mercato ”.



Citazione dal discorso del Presidente Cinese Xi Jinping pronunciato durante la cerimonia di apertura della seconda edizione della China International Import Expo, tenutasi martedì 5 novembre.



Giovedì 14 novembre, in occasione dell’undicesimo incontro tra i leader dei Brics a Brasilia, Xi Jinping ha espresso la ferma posizione del Governo Cinese sui recenti disordini di Hong Kong.

Il premier Li Keqiang e il ministro degli Esteri italiano Luigi Di Maio