Harry e Meghan a Dublino a luglio per il loro primo viaggio ufficiale

Sarà Dublino la meta del primo viaggio ufficiale dei due neo sposini d’Inghilterra: il principe Harry e la moglie Meghan Markle.

La coppia reale si recherà in Irlanda all'inizio del mese di luglio per il loro primissimo viaggio all'estero, come annunciato in giornata da Kensington Palace in un tweet.

Harry e Meghan saranno nella capitale irlandese il 10 e 11 luglio su richiesta del governo britannico, ha dichiarato la residenza dei reali inglesi.

Il Duca e la Duchessa di Sussex "sono desiderosi di saperne di più sulla storia dell'Irlanda e di scoprire la sua ricca cultura, così come di incontrare le persone che danno forma al futuro del Paese", ha aggiunto il Palazzo.

Gli sposini devono ancora dichiarare quali saranno le attività principali e le visite ufficiali previste in territorio irlandese. Nel frattempo, lo staff reale sta lavorando ai preparativi del prossimo viaggio di Harry e Meghan, previsto in autunno. I due faranno il loro primo tour ufficiale in Australia, nelle Fiji, nel Regno di Tonga e in Nuova Zelanda, quattro paesi aderenti al Commonwealth delle nazioni, di cui Harry è un ambasciatore per la gioventù.

Harry, 33 anni, e Meghan, attrice americana 36enne, sono convolati a nozze lo scorso 19 maggio nella cappella di San Giorgio nel Castello di Windsor, in una cerimonia in diretta mondiale seguita da milioni di persone. La coppia per il suo matrimonio ha scelto una lista nozze solidale, chiunque avesse voluto celebrare il matrimonio reale avrebbe dovuto fare una donazione a una delle sette organizzazioni a scopo benefico scelte dagli sposi.