Harry e Meghan rinunciano a titolo e fondi pubblici

Il principe Harry e Meghan Markle non useranno più i loro titoli di "Altezza Reale" (HRH) e, dalla primavera di quest'anno, "faranno un passo indietro dai loro obblighi" nella Royal family e non riceveranno più quei fondi pubblici che oggi incassano per svolgere funzioni di rappresentanza per la corona. Non solo. Secondo quanto noto nel comunicato diffuso a conclusione del negoziato nella Casa reale sul loro ruolo, i duchi del Sussex rimborseranno 2,4 milioni di sterline, denaro dei contribuenti che nei mesi scorsi hanno speso per la ristrutturazione della Frogmore House, il cottage vicino al Castello di Windsor, nel Berkshire, dove vivono e che rimarrà comunque la loro casa di famiglia nel Regno Unito. Si consuma così il definitivo passo indietro rispetto al loro ruolo di reali senior a fronte del faccia a faccia avuto con la regina Elisabetta II lunedì scorso.

La regina Elisabetta II aveva detto che voleva una soluzione in termini di "giorni, non settimane" . E così è stato: l'accordo arriva solo dieci giorni dopo il clamoroso annuncio di volersi tirare indietro perché non più in grado di reggere la tensione. Presto il principe Harry e Meghan non rappresenteranno più formalmente la Corona inglese. L'annuncio, che delinea i punti principali del patto che entrerà in vigore in primavera, è stato accompagnato da una dichiarazione della regina Elisabetta II in cui, "dopo molti mesi di colloqui e più recenti discussioni" , si è detta finalmente "compiaciuta" perché i duchi del Sussex e la Casa reale sono riusciti a trovare "insieme una strada per procedere costruttiva e solidale" che soddisfacesse tutti. Non tutti i passaggi dell'intesa, però, sono stati chiari. Per esempio non è ancora dato sapere chi pagherà le spese della loro sicurezza, anche se è probabile che i duchi continueranno a ricevere fondi dal padre, il principe del Galles, almeno fino a quando non avranno trovato il modo di guadagnare.