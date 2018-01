Hawaii, panico per un sms: "Missile in arrivo, fuggite". Ma è stato inviato per errore

"Ballistic missile threat inbound to Hawaii.Seek immediate shelter. This is not a drill" . Per farla breve la trduzione suone così: "Missile in arrivo, fuggite!" . Alle Hawaii, dove gli Stati Uniti hanno il comando delle forze armate del Pacifico, è scattato un allarme per il lancio di un missile balistico. Peccato che questo allarme si sia rivelato del tutto infondato. Un errore generato durante un cambio di turno nel personale della "Hawaii's Emergency Management Agency", responsabile della gestione di questo tipo di allerte in caso di attacco.

"Un impiegato ha premuto il bottone sbagliato" , ha spiegato il governatore dello Stato delle Hawaii, il democratico David Ige. Un errore vissuto da molti come un vero e proprio dramma. Perché la precisazione, che si è appunto trattato di un errore, è arrivata dopo troppo tempo il lancio di un allarme sé che, alla luce della continua minaccia nordcoreana, ha fatto scattare tutti i sistemi di allerta militari del Pacifico. Sui telefonini dei residenti e dei turisti alle Hawaii è arrivato lo spaventoso messaggio automatico di allerta che avvisava: "È imminente l'arrivo di un missile balistico alle Hawaii - il testo originale scritto in maiuscolo - trovate immediatamente un rifugio. Questa non è un'esercitazione" .