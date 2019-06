Hong Kong, il governo cede: sospesa legge sull'estradizione

La protesta di Hong Kong sortisce gli effetti desiderati. La governatrice della città-Stato cinese, Carrie Lam, ha annunciato la decisione di sospendere i lavori per emendare la legge sull'estradizione. Sono stati proprio quegli emendamenti su cui lavoravano le autorità di Hong Kong a far scatenare le proteste nella città asiatica. L'annuncio è stato dato dalla Lam in conferenza stampa.

" Dopo aver studiato la questione negli ultimi due giorni, annuncio che sarà rinviata la legge sull'estradizione ". Questa la dichiarazione della governatrice che ha così fermato i lavori sulle modifiche alla legge smentendo di fatto quanto affermato in queste settimane dallo stesso governo cinese, che aveva parlato di emendamenti fatti nell'interesse dei cittadini. L'ammissione della governatrice è molto strana per i canoni cinesi, ma indica la volontà di Pechino di stemperare i toni e di fermare immediatamente quello che poteva (e può ancora) trasformarsi in un grande movimento di protesta dai risvolti molto pericolosi per Hong Kong e per la Cina. Proprio per questo motivo, Lam ha anche confermato che il suo esecutivo ha agito in modo " inadeguato " scatenando " un grande conflitto ad Hong Kong che è stata relativamente calma negli ultimi due anni ".