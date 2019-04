I kamikaze che colpirono chiese e hotel in Sri Lanka ​erano almeno in sette

Sarebbero 7 i kamikaze che hanno colpito lo Sri Lanka nel giorno di Pasqua, con diversi attentati in chiese e hotel di lusso. Secondo quanto comunicato da uno degli investigatori, gran parte degli otto attentati sarebbero stati compiuti da una sola persola, salvo quello all'hotel Shangri-La, dove ad agire sarebbero stati due kamikaze. Per gli attacchi di ieri, nei quali 290 persone hanno perso la vita e 500 sono rimaste ferite, sono state arrestate almeno 24 persone.

Subito dopo gli attentati, il primo ministro dello Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe, aveva condannato le azioni dei terroristi, garantendo che " il governo sta prendendo provvedimenti immediati per contenere questa situazione" . Intanto, in tutto lo Sri Lanka era stato proclamato un coprifuoco nazionale, durato 12 ore, dalle 18:00 di ieri alle 6:00 di questa mattina, quando è stato revocato. Nelle ore successive, però, è stato imposto un nuovo coprifuoco, dalle 20:00 di questa sera, alle 4:00 di domani mattina. Rimangono ancora chiuse le scuole e la Borsa. Il portavoce del governo, durante una conferenza stampa, ha affermato: "Non crediamo che gli attacchi siano stati realizzati da persone di questo Paese. C'è una rete internazionale senza la quale questi attacchi sarebbero stati portati a termine". E dai Dipartimento degli Stati Uniti arriva un avviso, secondo il quale i gruppi terroristici stanno continuando a pianificare attentati in Sri Lanka, con località turistiche, centri commerciali, alberghi, aeroporti e chiese come possibili obiettivi: "I terroristi possono attaccare con poco o nessun preavviso" , per questo è raccomandata la massima attenzione.

Gli attacchi di Pasqua sono stati i peggiori mai verificatisi contro i cristiani in Sri Lanka, dove rappresentano una minoranza: su 21 milioni di abitanti, solo il 7% è cristiano. Tra le vittime ci sarebbero anche almeno 37 stranieri, tra cui 3 indiani, 3 britannici, 2 turchi e un portoghese.