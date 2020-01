Identificato il ragazzino trovato morto nel carrello di un aereo

14 anni e il sogno di avere un futuro migliore in Europa. È stato identificato il ragazzino trovato morto mercoledì nel carrello di atterraggio di un aereo proveniente da Abidjan, in Costa D'Avorio. Si chiamava Ani Guibahi Laurent Barthélémy e aveva 14 anni.

Il corpo del giovane era stato trovato dal personale tecnico dell'aeroporto Charles de Gaulle di Parigi. La compagnia Air France aveva confermato subito la tragica vicenda spiegando che a perdere la vita era stato un giovane "clandestino". Secondo le prime indiscrizioni, la giovane vittima aveva 10 anni. Una notizia che ha scosso il mondo intero. " È morto di freddo, sognando l'Europa, nel carrello di un aereo che viaggiava da Abidjan a Parigi. La scoperta di questo terribile dramma dell'emigrazione non può lasciarci indifferenti ", aveva dichiarato la Comunità di Sant'Egidio in una nota. "La sua vita già fragile è stata spezzata così, al freddo, insieme alla speranza di essere assicurato ad un futuro migliore in Europa. Una tragedia di fronte alla quale non possiamo girarci dall'altra parte e che grida alle nostre coscienze che è tempo di ritornare ad affermare che siamo una sola famiglia umana", aveva invece scritto su Facebook il ministro della Famiglia e delle Pari opportunità, Elena Bonetti.

Ora, a distanza di due giorni, le autorità ivoriane sono riuscite a identificare la giovane vittima: " Ani Guibahi Laurent Barthélémy, nato il 5 febbraio 2005 a Yopougon, distretto di Abidjan, allievo del 4 anno a Niangon Lokoua (sottodistretto di Yopougon). L'identità è stata confermata da genitori ", ha affermato il ministero dell'Interno in una nota.

Come riporta Repubblica, il ministero ha inoltre spiegato di aver visto le immagini delle telecamere di sorveglianza dell'aeroporto. " Ani Guibahi Laurent Barthélémy ha raggiunto il carrello di atterraggio dell'aeromobile afferrandolo mentre si preparava al decollo verso le 22,55 ", hanno affermato dal ministero. Nei filmati " si vede un individuo che indossa una maglietta. Pensiamo sia riuscito a entrare sulla pista scavalcando le recinzioni. Poi si deve essere nascosto nelle siepi per infine correre ad afferrare il carrello di atterraggio dell'aereo proprio al momento del decollo ", ha specificato in un'intervista il ministro ivoriano. Intanto il governo della Costa d'Avorio ha dichiarato di aver già rafforzato le misure di sicurezza nello scalo.