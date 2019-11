Impeachment, la trascrizione che può scagionare Trump

Nessun "quid pro quo" o ricatto appare nella trascrizione della telefonata del 21 aprile scorso fra il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump e quello ucraino Volodymyr Zelensky, diffusa quest'oggi dalla Casa Bianca, pochi istanti prima della seconda udienza pubblica sull'impeachment. Nella trascrizione il presidente Trump accetta - senza precondizioni - di incontrare il suo interlocutore. La conversazione precede la controversa chiamata tra i due presidenti del 25 luglio, quella che ha scatenato la richiesta di impeachment da parte dei democratici.

I rivali di The Donald, basandosi sulle denunce del whisteblower, sostenevano che quella prima chiamata contenesse le prove di un "quid pro quo" - vale a dire l'avvio di un'indagine nei confronti dell'ex vicepresidente Joe Biden in cambio di un incontro pubblico tra i presidenti e l'approvazione di aiuti militari Usa all'Ucraina. Tuttavia, nella trascrizione diffusa oggi da Capitol Hill, Trump invita Zelensky alla Casa Bianca, senza alcuna menzione di possibili indagini a carico di Biden - come nel caso della telefonata del 25 luglio.

Nella chiamata c'è poco o nulla, se non molti convenevoli e congratulazioni formali. " Quando sei pronto, vorrei invitarti alla Casa Bianca", dice Trump. "Avremo molte cose di cui parlare, ma siamo con te fino in fondo". Zelensky risponde: " Bene, grazie per l'invito. Accettiamo l'invito e restiamo in attesa della visita. Grazie ancora. Non vediamo l'ora ". Il presidente ucraino inoltre, più volte, invita Donald Trump a partecipare alla sua cerimonia di insediamento. Il Presidente Usa risponde che, " come minimo " ci "sarà un alto rappresentante, o più di uno. Gli Stati Uniti saranno con te quel grande giorno ". Trump prosegue: " Come minimo ci sarà qualcuno, a un livello molto alto, saremo con te. Davvero, sarà una giornata incredibile ".