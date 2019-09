India, bimbi uccisi a bastonate per avere "fatto i bisogni all'aperto"

In India ha avuto luogo di recente un linciaggio ai danni di due bambini, colpevoli di avere “fatto i loro bisogni all'aperto” .

I nomi dei minori oggetto del pestaggio mortale erano, riporta il quotidiano inglese online The Independent, Roshni e Avinash, rispettivamente di 12 e 10 anni di età e residenti nel villaggio di Bhavkhedi, Stato del Madhya Pradesh, nel nord del subcontinente.

In base all’organo di informazione, i bimbi avrebbero defecato all’aperto nei pressi della sede del consiglio municipale della piccola comunità in cui abitavano e sarebbero stati subito dopo bersagliati di colpi assestati con dei “lunghi bastoni” . L’assalto subito avrebbe ridotto in fin di vita Roshni e Avinash, che sarebbero quindi deceduti durante il trasporto verso l’ospedale più vicino.

I minori uccisi, rivela sempre la testata britannica, appartenevano a famiglie rientranti nella casta degli intoccabili, corrispondente all’ultimo gradino della gerarchia sociale induista, ed erano costretti a fare i loro bisogni negli spazi pubblici poiché i loro genitori non avevano denaro sufficiente per fare installare dei wc nelle rispettive abitazioni.

La polizia locale ha ultimamente arrestato due fratelli, sospettati di essere i responsabili dell’assassinio dei minorenni. I fermati si chiamano Hakim Yadav e Rameshwar Yadav e appartengono all’umile casta dei contadini, collocata su un gradino sociale leggermente superiore a quello occupato dagli intoccabili.

A detta delle forze dell’ordine indiane, contattate da The Independent, i soggetti arrestati, prima di aggredire Roshni e Avinash, avrebbero scattato, con i loro cellulari, delle foto ai due bimbi colpevoli di defecare in pubblico, per poi “percuoterli senza pietà con delle stecche, portandoli alla morte” . Shivpuri Rajesh Chandel, responsabile del locale commissariato di polizia, ha quindi dichiarato che le indagini a carico dei fratelli Yadav starebbero andando avanti al fine di accertare se il linciaggio è stato perpetrato su impulso delle “credenze superstiziose” degli indiziati, che avrebbero allora visto i due bambini come intenti a “rendere impuro il villaggio” mediante le feci, oppure sulla base dell’ “odio fra caste” .

Ad avvalorare la testi incentrata sulla rivalità tra categorie sociali ha contribuito in questi giorni il padre di Avinash, rivelando alla testata inglese che gli individui arrestati avrebbero avuto in passato delle frequenti liti con i due minori, in cui i fratelli Yadav avrebbero puntualmente bersagliato le famiglie dei ragazzini con “offese correlate alla classe sociale di appartenenza” .