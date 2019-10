India, bimbo di 2 anni cade in un pozzo: corsa contro il tempo per salvarlo

È bloccato in un pozzo a 26 metri di profondità da quasi quattro giorni. In India è corsa contro il tempo per salvare un bimbo di due anni. Il piccolo Sujith Wilson è scivolato nel cunicolo abbandonato mentre giocava con gli amici vicino a casa, in un villaggio nel Tamil Nadu.

I soccorritori hanno calato una telecamera termica per monitorare la temperatura del bambino. Il piccolo, secondo quanto riportano le agenzie, ha continuato a respirare fino a domenica mattina e sarebbe ora privo di sensi: gli strati di fango impediscono di valutare le sue condizioni.

Numerosi uomini sono al lavoro per scavare un passaggio in modo da raggiungere il piccolo Sujith. Una mossa delicata a causa del terreno roccioso che già fatto fallire diversi tentativi di salvataggio.