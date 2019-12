India, danzatrice smette di ballare durante un matrimonio: le sparano in faccia

In India ha avuto luogo ultimamente il ferimento di una danzatrice professionista, colpita al volto perché colpevole di essersi “presa una pausa” dalla sua esibizione durante un matrimonio.

Secondo quanto riporta il sito di informazione americano International Business Times, l’episodio di violenza si è verificato nel villaggio di Tikra, nello Stato dell’Uttar Pradesh, India settentrionale. Il ferimento, per la precisione, si sarebbe consumato il primo dicembre scorso, ma la notizia ha iniziato soltanto nelle ultime ore a essere rilanciata dalle principali emittenti, grazie alla recente pubblicazione sui social di un video, lungo poco più di un minuto, che immortala proprio il momento dello sparo al volto della ballerina.

Le riprese in questione, spiega il sito Internet, sarebbero state fatte durante la festa per il matrimonio di una delle figlie di Sudhir Singh Patel, il capo-villaggio di Tikra. In tale video si nota la danzatrice esibirsi davanti agli sposi e agli invitati accompagnata da un’orchestra. Il filmato prosegue e, a un certo punto, si nota la ballerina smettere di intrattenere i presenti e, subito dopo, afferma sempre l’International Business Times, si sente una voce tra il pubblico che esorta: “Sudhir bhaiya, aap Goli chala hi do (Fratello, dovresti spararle)” . Tale frase è seguita immediatamente da un colpo di arma da fuoco e, nel medesimo video, si nota la danzatrice cadere a terra toccandosi il volto, in preda al dolore.

Alok Pandey, giornalista dell’emittente indiana NDTV, ha in seguito affermato, tramite un tweet, che la vittima avrebbe ricevuto allora un “proiettile nella mandibola” e che il responsabile del ferimento potrebbe avere agito sotto gli effetti dell’alcol. La danzatrice, riferisce il sito statunitense, sarebbe attualmente ricoverata in ospedale in “condizioni critiche” .

Il medesimo organo di informazione ha in seguito precisato che a sparare sarebbe stato uno dei membri della famiglia del capo-villaggio di Tikra e che gli inquirenti sarebbero ancora sulle tracce del colpevole, datosi alla fuga. L’International Business Times ha quindi riportato le parole dell’ufficiale di polizia locale Ankit Mittal: “Stiamo cercando di arrestare il sospettato mettendo in campo tutti gli sforzi necessari” .