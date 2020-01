Inghilterra, i musulmani continuano a crescere: ora sono oltre 3 milioni

La popolazione musulmana dell'Inghilterra continua a crescere a vista d'occhio mentre i numeri dei cristiani diminuiscono anno dopo anno.

A fotografare questa situazione, come ha riportato il Daily Mail, sono i dati prodotti dall'Office for National Statistics (Ons) nell'ambito di un progetto di ricerca per valutare le dimensioni dei diversi gruppi etnici e religiosi presenti nel Paese.

Due sono i trend principali emersi: i musulmani sono il gruppo religioso più in rapida crescita e, per la prima volta in assoluto, i fedeli islamici hanno sfondato il tetto dei 3 milioni di individui. Stando a quanto riportato dall'Ons, il numero dei cristiani continua invece a diminuire. Per quanto riguarda gli altri culti, si mantiene stabile la quota di appartenenti alla religione ebraica e buddista. Aumentano, inoltre, gli indù e diminuiscono i sikh.

La percentuale dei cittadini che afferma di non credere ad alcuna religione copre adesso un terzo della popolazione inglese; è aumentata - triplicata per l'esattezza - anche la quota di quelli che dichiarano di seguire culti minori. Per quanto riguarda la prima tendenza, una delle cause è da imputare quasi sicuramente al calo di consensi registrato in seno al cristianesimo. Sul secondo punto, l'aumento può sottolineare la mancanza di fiducia (o in certi casi la vera e propria disillusione) di molte persone nei confronti delle grandi religioni.

L'inesorabile declino dei cristiani

La differenza con il passato non è da sottovalutare. Nel 2016, tra Inghilterra e Galles, c'erano 3.138.000 musulmani: un numero in aumento di oltre 400mila unità (+ 16%) rispetto ai 2,7 milioni registrati dal censimento nazionale del 2011. Nella sola Inghilterra si contavano 3.092.000 musulmani, cioè il 5,6% della popolazione totale contro il 4,7% di cinque anni prima.

Quello cristiano resta il più grande gruppo del Paese, anche se deve fare i conti con un lento e inesorabile declino. Il rapporto Ons parla chiaro: “ La percentuale più bassa della popolazione appartenente al gruppo cristiano è contrastata da proporzioni più elevate di tutti gli altri gruppi. I maggiori aumenti sono osservati per i musulmani ”.

I dati della ricerca sembrano corrispondere a quella rilevata dai censimenti nazionali. Nel 2001, ad esempio, i musulmani costituivano appena il 3% della popolazione tra Inghilterra e Galles. Dal 2001 al 2011, la popolazione cristiana negli stessi due Paesi è scesa di ben 12 punti percentuale.

Da un punto di vista geografico, l'area con la più alta concentrazione di musulmani combacia con la città di Londra. I distretti più caldi sono quelli di Tower Hamlets e Newham, con percentuali di fedeli musulmani che ammontano rispettivamente al 34,5% e 32% del totale della popolazione.