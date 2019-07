iPhone prende fuoco: tanta paura per una ragazzina

" Ero seduta sul letto quando ho visto uscire delle scintille dal telefono che tenevo in mano. L'ho subito lanciato ed è finito su una coperta che si è rovinata a causa del fuoco ". È il racconto di una ragazzina americana, Kayla Ramos, che all'improvviso ha visto il suo iPhone 6 andare a fuoco.

Dopo il richiamo di alcuni MacBook Pro che rischiavano di incendiarsi, ora la Apple deve vedersela anche con gli iPhone. Questo genere di esplosioni può essere causato dall'utilizzo di prodotti non originali o da riparazioni sul dispositivo non autorizzate. Non sarebbe però questo il caso della giovane.

La ragazzina, 11enne californiana, non ha riportato alcuna ferita. Solo tanta paura per lei e per la madre. La donna, come spiega il Corriere, ha subito contattato un centro assistenza, che ha promesso di investigare sulle cause della combustione. Nessun commento invece da parte di Cupertino su quanto accaduto.